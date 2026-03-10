中国の北京と北朝鮮の平壌を結ぶ旅客列車の運行が、3月12日から再開することが分かりました。中国側の関係者によりますと、北京と平壌を結ぶ旅客列車の運行が3月12日から再開される予定で、予約の受付が始まっているということです。この路線は新型コロナウイルスの流行を受けて2020年から運行が止まっていて再開すれば6年ぶりとなります。当面は週4日、北京、平壌をそれぞれ出発する1日1便の運行が予定されています。旅客列車の運