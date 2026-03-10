3月7日におこなわれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対韓国戦は、日本の逆転勝利で大きな盛り上がりを見せた。女優の戸田恵梨香は現地で試合を観戦したが、そのビジュアルが注目を集めている。「戸田さんは試合当日のInstagramのストーリーズやスタッフのXアカウントで、韓国との一戦を見守ったことを報告。侍ジャパンのユニフォーム姿で、WBCフィールドリポーターを務める元プロ野球選手・糸井嘉男さんとのツ