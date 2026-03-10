夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを誇るスピードスケートの高木美帆（３１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、現役ラストレースを終えた心境を明かした。高木は４日に自身のＳＮＳで、世界選手権（オランダ）限りで現役引退する意向を表明。８日のオールラウンド部門で総合３位となり、有終の美を飾った。１０日に成田空港に帰国し「まだその実感が湧かないところはあって、いつものシーズンが終わった感覚で（日本