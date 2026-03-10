米国代表のサイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）が９日（日本時間１０日）、当初の予定どおりチームを離れタイガースに復帰した。全国紙「ＵＳＡトゥデイ」の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は「私はまだそれに納得できていない」と自身のＸ（旧ツイッター）につづった。この日、米国はナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズが１次ラウンド・メキシコ戦に先発。４回７奪三振無失点の好投