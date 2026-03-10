【モデルプレス＝2026/03/10】酒に酔って都内の飲食店の自動ドアを蹴り壊したとして現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松の所属事務所が3月10日、声明を発表。不起訴処分になったこと、示談が成立したことを報告し、本人からのコメントも公開された。【写真】53歳歌舞伎俳優「パパにそっくり」子ども顔出しショットが話題◆中村鶴松、不起訴処分受けコメントを発表所属事務所の株式会社ファーンウッドは「弊社所属の中村鶴松に関