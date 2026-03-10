高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第112回）が10日に放送され、トキ（高石）と幼なじみのサワ（円井わん）の再会が描かれると、ネット上には「理想通り!!」「泣きそう!!」「本当に嬉しい展開！」などの声が相次いだ。【写真】サワの隣には“あの人”の姿！トキと勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になる