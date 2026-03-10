◆大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が西同３５枚目・米沢龍（境川）を寄り切って１勝１敗とした。胸で当たってからすぐに右上手を取った。米沢龍の粘りに何度か土俵際まで下がったが、なんとか粘り切った。「最後まで右上手を取っていましたから。勝って良かったです」。１番相撲ではあっけなく土俵を割ってしまったが、気持ちを切り替えて土俵に上がることができたという