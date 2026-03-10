七海ひろきが、2ndシングル「AKATSUKI」を6月3日(水)にリリースすることを発表し、合わせて最新アーティストビジュアルとジャケット写真が公開となった。シングルには新曲2曲と昨年開催した＜One-man LIVE773“Crystal”＞のライブ音源が収録される。リード曲「暁の空」は七海も声優として出演する今年7月放送のテレビアニメ「天は赤い河のほとり」のオープニングテーマにも決定。原作ファンを公言する七海が作詞を担当することも