◆オープン戦阪神―西武（１０日・甲子園）阪神・中川勇斗捕手が「３番・左翼」で先発出場し、西武の先発・高橋光からオープン戦１号の先制ソロを放った。０―０の４回１死。フルカウントから１４１キロ変化球を左翼席に運んだ。この一打でオープン戦打率は３割５分に上昇。開幕左翼スタメンに向けてアピールを続ける。