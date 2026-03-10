ＮＨＫ札幌放送局は１３日午後７時３０分から「流氷物語号１０年の物語」を放送する。ＪＲ釧網本線を走る冬だけの観光列車「流氷物語号」。おもてなしや車内アナウンス、グッズ販売などの活動はすべて地元のボランティアたちが担う。「鉄道は地域の宝」と考える彼らの活動は手弁当だ。近年はゲーム「オホーツクに消ゆ」とのコラボレーションも実現し、鉄道と地域の魅力を広く伝えようと取り組み続けてきた。道内各地の駅や区