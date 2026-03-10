10日午前、福岡県嘉麻市の施設内で、女性1人と幼い子ども2人が倒れているのが発見され、子ども2人はその後、死亡が確認されました。3人は親子とみられ、警察が詳しい状況を調べています。警察によりますと、10日午前8時半ごろ、福岡県嘉麻市の施設で「入居者が意識がない、倒れている。反応なし」と、施設職員から消防に通報がありました。施設の一室の中で、20代から30代とみられる女性1人と、幼い女の子2人が倒れているのが発見