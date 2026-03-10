北朝鮮・平壌（ピョンヤン）と中国・北京を往来する国際列車の運行が、新型コロナウイルス以降、約6年ぶりに再開される。10日、中国国家鉄道グループサービスセンターの関係者は、平壌−北京国際列車が12日から往復運行を開始すると聯合ニュースに明らかにした 。この関係者は、列車が毎週月・水・木・土曜日の週4回運行される予定だと説明した。日本の共同通信も同日、該当の列車が12日から運行を再開する予定だと報じた。サービ