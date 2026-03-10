俳優の河合優実（25）が、NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』新ナレーターに決定した。10日にNHKで開催された会見で発表された。【写真】きれい！真っ白な衣装が似合う河合優実同番組は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月からスタートし、今年で20年目に突入した。河合は、2010年からナレーターを務めてきた貫地谷しほりから引き継ぎ、16日放送の「津軽