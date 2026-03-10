アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって、3月9日で10日目となりましたが、攻撃の応酬は続いています。我々への暮らしの影響が心配されています。 【写真を見る】ガソリン価格どうなる？攻撃が長期化するとさらに上昇か きょうは値下がり 価格は依然流動的【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）原油価格の上昇は、エネルギーから食料品まで幅広い分野に影響を与えますので、“対岸の火事”ではあり