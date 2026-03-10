TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が11日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「【WBC開幕記念SP】WBC開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査！これまでに番組が放送した41の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と告知した。過去に同番組で調査した説を振りかえるとみられる。告知動画では、番組MCのダウンタウン浜田雅功と小籔千豊の2人がスタジオ出演。浜田が「えっ？マ