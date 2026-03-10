LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「JAL限定クーポン」の追加配布を3月10日から開始した。日本航空（JAL）の航空券とホテルのセットプラン「ヤフーパック」が対象で、利用額に応じて最大3万円を割り引くクーポンを配布する。配布するクーポンは、3名以上かつ旅行代金35万円以上で利用できる3万円割引クーポン、1名以上かつ旅行代金5万円以上で利用できる5,000円割引クーポンなどの8種類。旅行