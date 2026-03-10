AIRDO（エア・ドゥ）は、「ベア・ドゥサブレ」の機内販売を、3月1日から開始した。北海道産素材をふんだんに使用したミルク風味のサブレで、マスコットキャラクター「ベア・ドゥ」の形に焼き上げた。コーヒーや紅茶はもちろん、牛乳とも相性抜群だという。個包装で6枚入り。価格は1,000円（税込み）。また、テレビアニメ「ゴールデンカムイ」とのコラボレーションしたトレーディングカード風ステッカー「AIRDO×ゴールデンカムイ