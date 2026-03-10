8日投開票が行われた金沢市長選挙で、再選を果たした村山卓さんに10日、当選証書が手渡され、村山市長は金沢のさらなる発展へ決意を新たにしました。金沢市長選挙では、現職の村山卓さんが11万8174票で圧勝し、2回目の当選を果たしました。10日、金沢市役所では、金沢市の選挙管理委員会から村山氏に当選証書が手渡され、木梨松嗣委員長が「未来への希望あふれるまちづくりをしていってほしい」と激励しました。金沢駅前の都ホテル