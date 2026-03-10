「重大事態」で調査へ 熊本県立熊本西高校の1年生が、同級生からいじめを受け、一時、登校できなくなったとして、熊本県教育委員会が「重大事態」として第三者委員会を設置し、調査することが分かりました。 【写真を見る】「あいつ校長に いうらしい」「まじ しねよ」LINEなどで高1女子を“いじめ”か行為認めた同級生が自宅待機から戻り登校できず 『重大事態』として調査へ熊本県教委 いじめ被害を訴えているのは、熊本