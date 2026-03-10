「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）元十両で西三段目３枚目の生田目（二子山）が先場所序二段優勝の光星竜（音羽山）と対戦し、２連勝とした。光星竜は１勝１敗。部屋の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録者数が５８万人超。多くの声援を受けながら土俵に立ち、光星竜との突き合いを制し、突き倒して土俵下に吹き飛ばした。昨年６月に左膝を手術し、名古屋場所から３場所連続で全休。先場所で三