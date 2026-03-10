お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が9日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。チケットの販売戦略ついて語った。自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。「当時、詐欺師ってめっちゃ言われたんですけど」と話を切り出した。「イベントのチケットの売り方を10年くらい前から変