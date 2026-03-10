結婚に際して、結婚式をするかしないか、する場合はどのくらいの規模か、など様式は多様化しています。 きょうだいの間で結婚式の規模が大きく異なると、親としては「同じように援助してあげたいけれど、それでは大規模な式をする子の自己負担額が大きくなりそう」と、結婚式費用の援助額を迷うことがあるかもしれません。 どのように考えればよいか、規模別の結婚式費用やご祝儀に関するデータをもとに解説します