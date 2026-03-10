住宅ローンを検討している人の中には、「金利が1％違うだけなら、そこまで大きな差にはならないのでは？」と感じる人もいるかもしれません。しかし、同じ「3000万円」の借り入れでも、金利が1％違うだけで、返済総額に500万円以上の差が生じるケースがあります。 本記事では、10年前のフラット35（約1％）と現在のフラット35（約2％）を比較し、月々の返済額や総返済額がどれほど変わるのか解説します。