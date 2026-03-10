スペイン１部バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、前監督のシャビ氏に報復だ。シャビ氏は、スペイン紙「ラ・バングアルディア」のインタビューで「アルゼンチンが（２０２２年カタール）Ｗ杯を制した後、リオネル・メッシのバルセロナ復帰は決まっていたんだ。リーグ側も承認済みで、メッシ（現インテル・マイアミ）自身も復帰を望んでいたが、（会長の）ラポルタが契約を止めた」と明かした。同国紙「エル・パリ」などに