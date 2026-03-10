ＷＢＣ１次ラウンドＡ組で９日（日本時間１０日）、プエルトリコがキューバを４―１で下し、全勝同士の直接対決を制して準々決勝進出を決めた。会場となったプエルトリコ・サンフアンのヒラム＝ビソーン・スタジアムは雨の影響により開始が１時間以上遅れるという悪条件となったものの、集中力が途切れることはなかった。２回一死満塁の好機で、今大会を最後に現役引退を表明しているベテラン、マーティン・マルドナド捕手（３