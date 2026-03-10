俳優のチャン・グンソクが、3年ぶりにドラマに出演するかもしれない。日本ドラマのリメイク作品への出演を検討中だ。【画像】「なぜ…」チャン・グンソク、がん発覚所属事務所VASTエンターテインメントの関係者は3月10日、韓国メディア『CBSノーカットニュース』に対し、チャン・グンソクがドラマ『侠飯』への出演を「前向きに検討中だ」と明らかにした。同作は、料理の腕前がプロ級のヤクザが、ひょんなことから大学生の家に住み