BTSのカムバック公演にスタンディング席が追加され、計2万2000席規模に拡大されることが決定した。BTSは、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で、カムバック記念の無料公演「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か3月10日、所属事務所BIGHIT MUSICは「3月12日午後8時より、NOLチケットで『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRAN』の追加予約を実施する」と発表した