本郷奏多 俳優の本郷奏多が、3月28日にTAKANAWA GATEWAY CITY に開館となる、文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（以下MoN Takanawa）」で上演する、開館記念特別公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」に声の出演が決定。ロック役を演じる。本郷は「参加させていただけることをとても光栄に思います」とコメントした。本公演を彩るキャスト第2弾として、声の出演に梶裕貴、本