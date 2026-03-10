女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大物俳優から掛けられた言葉を明かした。司会の黒柳徹子から「うれしかった言葉ってあります？」と聞かれ、岸本は「先輩の皆さんにお食事に連れて行っていただいた時に」と回想。「お酒が入って調子に乗って」と続けた。そして「私、あの人と共演させていただいたんだけど、どうも好きになれないんですよ」「ちょっと嫌いな