5人組グループ・LE SSERAFIMが2026年グローバルアンバサダーを務めるgelato pique（ジェラート ピケ）では、春を彩る「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」が10日より「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売される。また、同日より本コレクションを着用したSAKURAの新作ビジュアルが公開された。【別カット】白のふんわりワンピ