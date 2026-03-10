◇スピードスケート世界選手権最終日（2026年3月8日オランダ・ヘーレンフェイン）今大会限りで現役を引退するスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が10日、現役ラストレースを滑ったオランダから帰国した。夏冬通じ日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木は、ミラノ・コルティナ冬季五輪後の今月4日に自身のSNSで世界選手権（5〜8日、ヘーレンフェーン）終了後に現役を引退する意向を表明した。成田