◇オープン戦阪神―西武（2026年3月10日甲子園）阪神の高卒5年目、中川勇斗捕手が「3番・左翼」で先発し、4回1死から左翼スタンドへオープン戦1号本塁打を放った。先発・高橋光成投手のカットボールを振り抜き、豪快な放物線を描いた。昨季はプロ初を含むシーズン2本塁打したものの、球場はどちらもバンテリンドームだった。1軍の試合では、甲子園初アーチとなった。