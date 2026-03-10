「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）前相撲が行われ、白月狼（本名アリュンエルデネ・スフバット、モンゴル出身、朝日山）が白星デビューを飾った。島野（荒汐）を難なく押し出した。専大出身の２４歳。初場所の新弟子検査で合格し、興行ビザ取得を待って初土俵を踏んだ。１８０センチ、１２５キロと、大柄ではないが筋肉質な体を躍動させた。「昨日からワクワクしていました。緊張は少しだけ。モン