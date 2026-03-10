テレビ朝日系「あのちゃんねる」が９日に放送され、あのちゃんこと歌手でタレントのあのがＭＣを務めた。この日は「あのちゃんと飲むｉｎスナック」を進行。紅しょうが・稲田美紀、カーネーション・吉田結衣をゲストにトークを繰り広げた。「自分へのご褒美」が話題になると、あのちゃんは「常に買いたい服はバカバカ買ってて。ご褒美って感覚がない。アクセサリーも興味ないし、高級バッグも興味ないし、ご飯も興味ない」と