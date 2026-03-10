お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が10日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。先輩芸人を激怒させてしまったことを明かした。和田はパーソナリティーのパンサー向井慧から「某先輩にキレられたって…」と話題を向けられると、「俺もビックリしました。某先輩。めちゃくちゃお世話になってます」と名前を伏せながら苦笑い。大人数が出演する番組のゲーム企画で共演した時のことと