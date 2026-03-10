約1150万円！トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」の電動モデル「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を現地で発売しました。ハリアーは、高級クロスオーバーSUVの草分けとして1997年に初代がデビューしました。現行モデルは2020年登場の4代目にあたります。流麗なクーペフォルムと上質なインテリアを特徴とする都市型SUVとして人気を集めています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアー」を画像