大人になると何気なくやってのけるけれど、実は意外に難しい「蝶々結び」。できなくてもマジックテープの靴などがありますが、それでも蝶々結びが必要になる場面は多いものですよね。『みんなは子どもが何歳くらいの頃に蝶々結びを教えた？』一度コツを掴めばなんてことのない動作も、小さな子どもたちにとっては悪戦苦闘するものです。いざというときに困らないために、早めに練習開始……といきたいところですが、実際、まわりの