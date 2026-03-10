与党閣僚が野球の国際大会・WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を観戦していたことを中道改革連合の小川代表が国会で取り上げたことをめぐり、SNS上で疑問の声が広がっている。 【画像】あなたは読めますか？野党議員が麻生首相（当時）につきつけた漢字テスト 「この中で現地に試合観戦に行った閣僚がいたら手を挙げて」 衆院予算委員会では、中道改革連合の代表を務める小川淳也衆院議員が質疑の中