「オープン戦、ＤｅＮＡ−広島戦」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手が一回、２死三塁からオープン戦１号となる逆転２ランを放った。森下の投じたやや高めの１４６キロ直球をとらえ、打球は左翼席へ。筒香は「高めのボールをしっかり逆方向にはじき返すことができました。スタンドに入ってくれて良かったです！」と会心の一撃に笑顔を見せていた。