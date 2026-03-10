Awardは、日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』を、4月18日に国立代々木競技場第一体育館にて開催する。【写真】ゲストMCを務める長浜広奈今回、追加決定した豪華出演者を発表。アーティストには、日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iが決定した。応募総数約1万4000人の中からメンバーが決定し、デビューから