「南極観測隊」の活動を小学生に伝える特別授業が9日、宇土市でありました。子どもたちに夢や将来への希望を持ってもらおうと、建築・土木の専門家として南極地域観測隊に参加したミサワホームの社員が全国で開催する授業の一環です。 参加した小学生に南極の生き物やオーロラなどの自然現象のほか、温暖化で氷が溶けている現状から「南極の観測は、地球の未来について考えることにつながる」と話していました。