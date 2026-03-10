◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ3―5米国（2026年3月9日ヒューストン）収穫の多い一敗だった。メキシコのベンジー・ヒル監督（53）が試合後の公式記者会見に出席し、スター軍団を2点差にまで追い詰めた選手達を称えた。穏やかな表情で淡々と試合を振り返った。「もし私が使う言葉が一つあるとしたら、称賛に値すると言いたい。彼らが粘り強く戦い続けたその姿です。野球界で最高の投手たち、誰もが認める“スーパーチ