世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）を限りに現役を退くことを表明していた高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１０日、成田空港に帰国した。オールラウンド部門総合３位で締めくくり「全てが完璧だったかと言われると、反省点を挙げられるレースでもあったが、そういうところも含めて私らしいレースだった。今できる中では、最大限に近いものはできた」と振り返った。引退という文字は、ミラノ・コルティナ五輪