お笑いコンビ、トム・ブラウンの布川ひろき（42）みちお（41）が、9日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ！」（月曜深夜0時26分）に出演。昨年出場したコント日本一決定戦、キングオブコントで提出したネタがコンプライアンスNGだったことを明かした。進行役の平成ノブシコブシ吉村崇は、事務所の先輩のハマカーンからのタレコミを紹介した。「トム・ブラウンはコンプラをよくわかっていない。去年のキングオブコント決勝でやる2本