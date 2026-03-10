アジア株総じて上げ幅縮める 東京時間13:31現在 香港ハンセン指数 25804.70（+396.24+1.56%） 中国上海総合指数 4112.62（+16.02+0.39%） 台湾加権指数 32510.20（+399.78+1.25%） 韓国総合株価指数 5486.05（+234.18+4.46%） 豪ＡＳＸ２００指数 8662.20（+63.17+0.73%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77914.88（+348.72+0.45%） シンガポールST指数 4825.39（+68.78+1.4