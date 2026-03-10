一時4.1%割れの米10年債利回り4.12％台まで反発 昨日は4.2％台からNY夕方に4.0919％まで低下した米10年債利回り。今朝も4.0977％を付けるなど低め推移となっていたが、その後再び上昇を見せており4.1228％まで反発 US10Y4.1189％