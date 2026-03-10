兵庫県の斎藤元彦知事が、１０日までに自身のＳＮＳを更新。殻付きで大型の播磨のカキを、エプロン姿で紹介した。「今夜は、先日購入した室津の牡蠣（かき）を頂きました。私はレンチン派。ラップをして約５分ほどレンジでチンすれば、簡単に食べられます。そのままでも良し、少し醤油やレモン汁をかけるも良しです。牡蠣は"海のミルク"と称されるように、まさに濃厚な味わいを堪能できました。シーズンはまだ続きます。機会が