ビジュアル系バンド「ｔｈｅＧａｚｅｔｔＥ」（ガゼット）の公式サイトが１０日に更新され、ギタリストの葵を除名にしたと発表した。葵本人との間で起こったトラブルを明かし「同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と説明した。「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「この度、我々ｔｈｅＧａｚｅｔｔＥは、ギタリスト葵を除名し、今後袂（たもと）を分かつ決断をいたしました」と伝えた