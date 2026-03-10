スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１０日、オランダで行われた世界選手権から成田空港に帰国した。「一区切りとする」と臨んだ最後の試合はオールラウンド部門で３位に入った。現役ラストレースを終え、「まだ実感が湧かないところはある」と現在の心境を語った。世界選手権では４種目に出場。５００メートルでは１位となり、世界記録を持つ１５００メートルでも２位に入った。「久しぶりに自分らしい