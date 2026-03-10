◆オープン戦西武―阪神（１０日・甲子園）西武のタイラー・ネビン内野手が１０日、駒月ブルペン捕手の背番号「１０１」のユニホームで出場した。来日２年目のネビンは家庭の事情のため春季キャンプには途中合流。その後、背中の張りのため調整が遅れていたが、この日から１軍に合流していた。本来の背番号は「２６」で、何らかのトラブルがあったとみられる。